Denis Villeneuve assume direção de 007; veja quem pode ser o novo James Bond

Agora de propriedade da Amazon MGM Studios, a franquia James Bond terá Denis Villeneuve como diretor do próximo filme do agente britânico, que também exercerá o papel de produtor-executivo do longa junto da companheira, Tanya Lepointe. Ele superou outros concorrentes como Edward Berger, Edgar Wright, Paul King e Jonathan Nolan. Alfonso Cuarón desistiu ainda no começo do processo.

O acordo com Villeneuve, no entanto, será para apenas um longa, segundo rumores da indústria. Além disso, o diretor não terá direito sobre o corte final e a escolha do ator que fará o papel, já que Amy Pascal e David Heyman assumem esse papel após a venda da franquia, que durante anos foi de responsabilidade de Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

"Algumas das minhas primeiras memórias de cinema estão ligadas ao 007. Cresci assistindo aos filmes de James Bond com meu pai, desde ‘Dr. No’, com Sean Connery. Sou um fã incondicional de Bond. Para mim, ele é um território sagrado", disse Villeneuve em comunicado.

"Pretendo honrar a tradição e abrir caminho para muitas novas missões que virão. Esta é uma responsabilidade enorme, mas também incrivelmente emocionante para mim e uma grande honra. Amy, David e eu estamos absolutamente emocionados em trazê-lo de volta às telas. Agradeço ao Amazon MGM Studios pela confiança", finalizou o diretor de Duna.

Quem será o próximo Bond?

Segundo a imprensa especializada, a Amazon, que comprou os direitos criativos sobre a franquia por mais de U$ 1 bilhão, procura por um ator britânico - como o personagem-, com menos de 30 anos para viver o agente secreto mais famoso do cinema. Saiba alguns nomes cotados:

Jacob Elordi, de 28 anos

Após estourar em todo o mundo na série Euphoria (2019), da HBO, e no longa Priscilla (2023), Elordi no entanto é australiano, mas isso não parece ser um problema, já que George Lazenby, também nascido na Austrália, já interpretou James Bond em 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade (1969).

Legenda: Elordi, ao contrário dos outros concorrentes é australiano, e não britânico Foto: AFP

Tom Holland, de 29 anos

Próximo da produtora Amy Pascal, que produz os longas do Homem-Aranha na Sony Pictures, Holland é britânico e aparece como um dos favoritos do estúdio.

Legenda: Tom Holland é próximo da produtora do filme, Amy Pascal Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Harris Dickinson, de 29 anos

Um tanto ainda desconhecido do grande público, Dickinson também britânico, e se assemelha com o perfil que se encaixa em um 007 mais contido, como de Daniel Craig, escolhido na época quando ninguém apostava nele.

Legenda: Dickinson é o que mais se aproxima do padrão estabelecido por Daniel Craig, que foi escolhido de maneira inesperada sem ser conhecido pelo grande público Foto: Henry Nichols / AFP

Nomes que estão fora

Devido a idade, já que a franquia exige um ator que faça o papel por muitos anos, Aaron Taylor-Johnson, de 35 anos, Henry Cavill, 42 anos, e o favorito dos fãs, Idris Elba, de 52 anos, já não se encaixam nos planos do novo filme.