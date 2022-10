Daniel Radcliffe lamenta morte de Robbie Coltrane, o Hagrid de Harry Potter: 'muito triste'

Após a morte de Robbie Coltrane, o ator Daniel Radcliffe, conhecido por dar vida a Harry Potter nos cinemas, lamentou a morte do colega de elenco. "Muito triste por ele ter falecido", disse em comunicado enviado à Variety. O astro ainda revelou ter boas memórias nos anos de gravação.

O ator que interpretou o personagem Rúbeo Hagrid na saga fantástica, faleceu nesta sexta-feira (14), aos 72 anos. Nos últimos anos, o artista britânico passou por uma série de tratamentos de saúde, mas a causa da morte não foi divulgada.

Legenda: O personagem Hagrid sempre foi muito afetuoso e protetor com Harry Foto: Divulgação

“Robbie foi uma das pessoas mais engraçadas que conheci e costumava nos manter rindo constantemente quando crianças no set”, disse Daniel. Quando ele ainda estava engatinhando na carreira como ator, ao lado de outros profissionais mirins, como Emma Watson e Rupert Grant, Robbie garantiu acolhimento.

Daniel Radcliffe Ator que interpretou Harry Potter “Tenho lembranças especialmente boas dele mantendo nosso ânimo em 'Prisioneiro de Azkaban', quando estávamos todos nos escondendo da chuva torrencial por horas na cabana de Hagrid e ele estava contando histórias e piadas para manter o moral alto”.

“Eu me sinto incrivelmente sortudo por ter conhecido e trabalhado com ele e muito triste por ele ter falecido. Ele era um ator incrível e um homem adorável”, acrescentou ainda.

Morte do ator

A agente de Coltrane, Belinda Wright, deu uma entrevista à BBC britânica na tarde desta sexta. "Robbie provavelmente vai ser lembrado por décadas como Hagrid... Um papel que trouxe alegria igualmente para crianças e adultos, o que resultou em um fluxo imenso de cartas por semana nos últimos 20 anos".

Segundo o portal Deadline, o ator morreu em um hospital próximo de casa, na cidade de Larbert, na Escócia.

Escritora também lamenta morte

No Twitter, J. K. Rolling também se posicionou após a perda do intérprete de Hagrid. A escritora dos livros de Harry Potter publicou uma foto ao lado de Robbie.

"Nunca mais conhecerei alguém remotamente parecido com Robbie. Ele era um talento incrível, completo, e eu tive a sorte de conhecê-lo, trabalhar com ele e rir com ele. Envio o meu amor e as mais profundas condolências à sua família, sobretudo aos seus filhos”, escreveu na legenda.