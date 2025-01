Dani Calabresa, grávida do primeiro filho, faz chá revelação; saiba sexo do bebê

A comediante Dani Calabresa, 43, realizou um chá revelação para anunciar o sexo do primeiro bebê, no domingo (25). A decoração do evento com amigos e familiares foi feita em tons neutros e com muitos ursinhos. O herdeiro é fruto do relacionamento com o publicitário Richard Neuman.

O casal descobriu o sexo ao estourar um balão. Os papéis na cor verde indicaram que eles esperam um menino. Em vídeo divulgado por Dani no Instagram, ela aparece aos pulos de alegria. A atriz se emocionou com a descoberta.

Veja descoberta do sexo do bebê:

Famosos marcaram presença do evento, incluindo Sandy e Tiago Abravanel, que compareceu com o marido, Fernando Poli.

O anúncio da gestação aconteceu há menos de uma semana. Ela declarou estar com três meses de gravidez. Na ocasião, Calabresa declarou: "Temos um TURU-TURINHO aqui dentro! Obrigada, meu Deus! A gente tava doido para contar pra vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?".

A humorista realizou o tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) em outubro do ano passado para engravidar, e está chegando aos quatro meses de gestação.

