Compadre Washington tem prisão decretada por falta de pagamento da pensão do filho

O cantor Compadre Washington, do grupo 'É o Tchan', teve a prisão decretada por falta de pagamento da pensão alimentícia ao filho, segundo apontou o colunista Leo Dias neste sábado (4). O pedido, diz a publicação, teria ocorrido no último 23 de maio pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e tem 30 dias para ser cumprido.

A dívida em questão, referente a um dos dez filhos do artista, já estaria na casa dos seis dígitos. Luiz Filipe tem 20 anos de idade e cursa ensino superior em uma universidade privada, acumulando dívida de R$ 130 mil há dois anos.

Pensão do filho

A pensão de Luiz, segundo Leo Dias, está estimada em R$ 4.800 mensais. Em 2020, o vocalista da banda sucesso dos anos 1990 já chegou a dever o total de R$ 55 mil, que só foram pagos em meio à pandemia.

Até o momento, a assessoria de imprensa de Compadre Washington não se pronunciou sobre o caso. Nas redes sociais, o artista também não comentou o caso.