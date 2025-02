Com 'Poder Pirata' e Anjo indicando participante ao paredão, veja cronograma do BBB 25 desta semana

A nova semana de jogo no Big Brother Brasil (BBB) 25 contará com 'Poder Pirata' e Anjo indicando um participante ao paredão. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou, na noite desta quinta-feira (27), como acontecerá a formação de paredão do domingo (2).

A dinâmica semanal terminará com uma berlinda tripla, que terá o resultado na próxima terça-feira (4).

Veja também Zoeira 'Não posso ficar sozinha', diz Vilma a Renata no BBB 25 após saída de Diogo Almeida Zoeira O que acontece com Rudá em 'Mania de Você'? Veja destino final do personagem em novela da TV Globo

O participante que ganhar o Poder Curinga, terá acesso ao "Poder Pirata". Ele consiste em roubar o voto de outra pessoa, ou seja, além de impedir um brother de votar, ele também vai ficar com dois votos na mão.

Nesta semana, outra novidade é que a pessoa que for puxada ao Castigo do Monstro, não irá para a Xepa, se estiver no Vip.

Veja o cronograma da semana no BBB 25

O cronograma da semana conta com paredão triplo e votação dividida em grupos.

Quinta (27): Prova do Líder , com duas pessoas vetadas (Maikee e Vilma)

, com duas pessoas vetadas (Maikee e Vilma) Sexta (28): Na Mira do Líder : o vencedor da prova vai escolher cinco pessoas como alvos; Poder Curinga : É o "Poder Pirata";

: o vencedor da prova vai escolher cinco pessoas como alvos; : É o "Poder Pirata"; Sábado (1º): Prova do Anjo , com o Anjo imunizando uma pessoa e emparedando outra;

, com o Anjo imunizando uma pessoa e emparedando outra; Domingo (2): Formação de paredão triplo;

Formação de paredão triplo; Terça (4): Eliminação de um participante.

Como será a formação do paredão?

Antes do paredão ser formado, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister, e indicar outro para o paredão. Além disso, Vinícius já está imune.

Vão ao paredão:

1 emparedado pelo Líder;

1 emparedado pelo Anjo;

2 emparedados pelo voto aberto da casa.

Haverá prova Bate-Volta, com três participantes jogando e um se salvando.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.