Com celulares, fãs registram corpo de Preta Gil durante velório e são criticados nas redes

A atitude de algumas pessoas durante o velório da cantora Preta Gil causou revolta nas redes sociais. Vários vídeos mostram pessoas filmando o corpo da artista no caixão, colocado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25)

Familiares, amigos próximos e uma multidão de fãs compareceram à cerimônia de despedida, que foi aberta ao público. Muitos vestiram branco, cor de Oxalá, o pai de todos os orixás, associado à paz, serenidade e espiritualidade. Ele é celebrado especialmente às sextas-feiras.

Veja também Zoeira Gilberto Gil se despede de Preta Gil com beijo na testa durante velório, no Rio de Janeiro

“É impressionante a falta de noção de algumas pessoas. No velório da Preta Gil, que está aberto ao público, a maioria passa pelo corpo com o celular na mão, filmando. Falta empatia e respeito num momento tão delicado”, escreveu um usuário do X.

Outro usuário também se manifestou: “É assim que as pessoas estão passando pelo velório. Zero respeito… Qual a necessidade disso? A família da Preta Gil deveria ter feito um velório fechado… esse povo é sem noção”.

O corpo de Preta Gil deixou o teatro por volta das 15h, em cortejo até o Cemitério e Crematório da Penitência, onde foi cremado. A artista faleceu aos 50 anos, no último domingo (20), após passar por um longo tratamento de câncer.