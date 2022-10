Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separam após 25 anos de casados

Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separaram após 25 anos de união. A atriz e o cineasta tiveram quatro filhos juntos: Maria, 21, Felipa, 15, José Joaquim, 12, e Pedro Henrique, 10. Apesar do desenlace, os dois continuam amigos e sócios na produtora Zola Filmes.

No tempo de relacionamento, os artistas sempre foram discretos. Um dos poucos momentos em que Abreu comentou sobre o casamento foi no programa Hora de Naná, no YouTube. Ao refletir sobre a principal característica para um relacionamento longevo, Cláudia respondeu: "Olhar para o outro e saber quem ele é. Se você puder olhar e enxergar a pessoa, quem mora ali, é o mais importante".

Ambos se mudaram há dois anos para Portugal com os filhos. A informação foi publicada pelo jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, e confirmada pelo Uol por meio da equipe da atriz.

A última publicação da atriz ao lado do cineasta foi em junho, para comemorar o Dia dos Namorados. "E viva o dia do amor!", escreveu.

Cláudia conheceu José Henrique quando tinha 14 anos e ele, 20. Mas o romance foi assumido em 1997. Os dois costumavam se cruzar com frequência por conta de amigos em comum no meio artístico. O cineasta é filho do renomado escritor Rubem Fonseca (1925-2020).

Apesar do nome menos conhecido entre o público geral, José Henrique Fonseca atuou nos bastidores de algumas produções de sucesso. Entre elas, está a série "Bom Dia, Verônica", da Netflix.

Cláudia Abreu, por sua vez, é uma das atrizes mais respeitadas do Brasil. Com extenso currículo na TV, no teatro e o cinema, foi intérprete de personagens icônicas, a exemplo das vilãs Laura, da novela "Celebridade" (2003), e Chayene, de "Cheias de Charme".

Nos últimos anos, tem se dedicado também a projetos por trás das câmeras. A série infantil "Valentins", comandada por ela e José Henrique Fonseca, é o principal caso. Atualmente, está se apresentando em vários palcos do país com o espetáculo "Virginia", no qual escreve e interpreta a escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941).