Cesar Tralli publica foto com filha e impressiona internautas pela semelhança: 'xerox do pai'

O jornalista e apresentador Cesar Tralli, 50, publicou na quarta-feira (1º) no Instagram uma foto com a filha Manuela, de dois anos, da relação com a apresentadora Ticiane Pinheiro, 45. Na imagem, pai e filha aparecem sorrindo, a semelhança entre os dois impressionou os internautas.

Na legenda, ele escreveu: "Bom Dia! Com muita fé, força e alegria". Nos comentários, Ticiane se declarou para o marido e a filha: "Meus amores da vida. Acordar vendo vocês sorrindo assim, é uma alegria.

Elogios

Internautas elogiaram o sorriso de pai e filha e comentaram que eram lindos. "Que sorrisos lindos!", comentou Leilane Neubarth, apresentadora do telejornal Conexão Globonews.

Outros famosos com os apresentadores Renata Alves, do Hoje em Dia (Record), e Felipe Andreoli, do Globo Esporte, postaram corações nos comentários.

Mas teve pessoas que destacaram nos comentários da publicação a semelhança de pai e filha. Elas escreveram "xerox do pai", "a cara dele, como parece" e "iguaizinhos".

União

Tralli e Ticiane estão casados desde 2017. Eles começaram a namorar em 2014, após se conhecerem em um salão de cabeleireiro. Em 2016, os dois romperam o relacionamento e reataram em maio do ano seguinte.

Logo depois, em 12 de junho, Dia dos Namorados, Tralli pediu Ticiane em casamento. Além de Manuella, Ticiane é mãe de Rafaella Justus, 12, do casamento com o empresário Roberto Justus.