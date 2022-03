Cearense Vyni brinca com Natália e Eliezer no BBB 22: 'nada de BBBabies aqui'

Natália e Eliezer, um dos casais do BBB 22, viraram alvo de brincadeira do cearense Vyni no quarto Lollipop na manhã desta quinta-feira (4). Enquanto se preparam para dormir, ouviram do colega de confinamento sobre a possibilidade de um 'BBBaby' na casa da edição.

"Gente, qualquer coisa, se vocês forem fazer alguma coisa, pode pedir camisinha, eu estou acordado", disse o brother aos dois.

Em seguida, Natália pontuou que já havia uma camisinha em um dos cantos do quarto, mas ouviu de Vinícius o motivo pelo qual ela teria sido retirada.

"Acho que, na arrumação, a gente botou para fora. Deus me livre, nada de BBBabies aqui", brincou o aliado de Eliezer. Na Internet, muitos já citaram a forte relação de amizade dos dois.

Clima descontraído

Aos risos, os brothers ainda continuaram na zoação. "O Eli só tem dinheiro para viagens mesmo, tem dinheiro para outra coisa, não", finalizou Vyni.

Apesar disso, Natália e Eliezer não movimentaram o edredom após a festa da líder na noite de quarta-feira (3). Dessa vez, dormiram juntos em uma das camas do quarto do brother.