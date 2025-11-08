Caldeirão com Mion recebe Naldo Benny e Priscila Senna neste sábado (8)

O "Caldeirão com Mion" apresenta, neste sábado (8), o quadro "Vai ou Não Vai?", com participação dos atores Flavia Reis, Nelson Freitas e Estevam Nabote. A ideia do quadro é ter interação entre plateia e convidados com humor.

Naldo Benny será uma das atrações musicais do programa. No palco, ele cantará sucessos como “Amor de Chocolate” e “Na Veia”.

Além dele, Priscila Senna aparece para comemorar 15 anos de carreira, entoando canções como "Alvejante" e "Campeão dos piores", lançada em parceria com a cantora Simone Mendes.

Legenda: Atores Flavia Reis, Nelson Freitas e Estevam Nabote também participam do quadro. Foto: Globo/Tati Wuo.

Outro quadro da atração será o "Caldeirão de Bons Exemplos", no qual Mion receberá Rogério Pessoa, professor de surfe que há dez anos atua na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, e criou um projeto para 50 pessoas.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion'?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.