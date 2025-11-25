Boo Unzueta relembra saída do 'PodDelas' e fala sobre Tata Estaniecki

Boo Unzueta participou do “De Frente com Blogueirinha” nessa segunda-feira (24) e comentou a ruptura com Tata Estaniecki. Durante a conversa, ela afirmou que o vínculo entre as duas acabou no mesmo momento em que ela deixou o podcast "PodDelas".

Boo e Tata apresentaram o programa juntas por três anos. No fim de junho, Tata anunciou que Boo estava deixando o podcast e assumiu o projeto sozinha.

Segundo Boo, depois do encerramento do contrato, a convivência desapareceu. Ela contou que não encontrou Tata novamente e que, caso isso ocorra, a atitude será apenas cordial: “A gente não tem amizade nenhuma”, declarou.

A entrevista fez o público das redes sociais lembrar do último episódio de Boo no podcast. Na ocasião, um clima tenso entre as duas chamou atenção, assim como a despedida discreta feita pela equipe do programa.

Veja também Zoeira Gaby Spanic ganha CPF e oficializa mudança para o Brasil

“Eu quero te agradecer demais, amiga, por você confiar em mim. Há quase três anos que a gente está aqui e sou muito grata por você confiar em mim”, afirmou. Ela ainda destacou o desejo de retomar parcerias no futuro: “As portas estão sempre abertas. A gente se tornou uma família, seu nome sempre estará na história do PodDelas”, declarou Tata quando anunciou que Boo estava de saída.

Desde então, as duas não apareceram mais juntas, apesar de Boo ser madrinha de batismo do filho mais novo de Tata com Julio Cocielo.

Declarações repercutem nas redes

Nas redes sociais, as declarações reacenderam o debate sobre o afastamento. Alguns usuários defenderam que Tata fez o certo ao encerrar o ciclo, enquanto outros consideraram a atitude injusta.

Uma internauta criticou o desempenho de Boo no podcast: “Está explicado o porquê não terem renovado o contrato da Boo no 'PodDelas', a Blogueirinha está tentando tirar leite de pedra nessa entrevista porque a convidada simplesmente não tem carisma nenhum e não rende em absolutamente nada! Como pode?”.

Já outra foi em defesa da influenciadora: “Só mostrou para mim o quanto a Tatá e a irmã são egoístas e se acham estrelas. Tatá achou que brilharia sozinha no PodDelas, mas não sabe sustentar uma entrevista sozinha se não é alguma blogueira. Jogou uma amizade de mais de 10 anos com a Boo no lixo por puro ego”.