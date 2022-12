Boninho revela que deu 'graças a Deus' por saída de Tiago Abravanel do BBB 22; entenda

Pela primeira vez, Boninho, o diretor do Big Brother Brasil, revelou sua reação com a saída de Tiago Abravanel do BBB 22. O ator deu adeus ao reality show após apertar o famoso botão da desistência.

Em entrevista ao "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, Boninho afirmou que deu 'graças a Deus' pela decisão do artista. Ele também comentou sobre a decepção da equipe responsável pela atração com a atitude do ex-brother.

"Tiago Abravanel..., eu falei: 'Imagina o Tiago no 'Big Brother'. Aí ele vai lá e aperta a po**a do botão (para desistir do programa). Tudo bem que ele já era meio famoso. Silvio Santos não faria isso. [...] Dei graças a Deus que ele saiu", revelou Boninho.

Ainda durante a entrevista, Boninho comentou sobre a participação de outros artistas no programa e ressaltou que há "um monte de ex-BBB que ganhou e não mereceu".

Ao ser questionado se há favoritos em cada edição, ele frisou que nunca torce especificamente por ninguém do elenco. "Tenho meus odiados. O grande barato é que a gente coloca todo mundo que a gente gosta. Mas gente erra pra cara***. Mas durante o programa, a gente vai pegando um ódio de alguns... E aí a gente tem um 'Big Brother Brasil' interno, entre a equipe, em que a gente vai trabalhando esse ódio", disse ele.