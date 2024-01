Boneca de Beatriz do BBB 24 com sacolinha do Brás viraliza nas redes

A participante Beatriz, do BBB 24, vendedora no bairro do Brás, em São Paulo, ganhou uma boneca inspirada nela com direito a acessórios como carrinho de compras, caixa de morangos, microfone, carnê, CD do Belo e até um celular parcelado. O responsável pela criação da boneca foi o influenciador digital Hitallo Alca.

O vídeo publicado por ele no TikTok já alcançou quase 1 milhão de visualizações. A brincadeira faz parte de um quadro em que Hitallo faz versões de produtos fictícios que viralizaram na internet.

A Barbie de Beatriz tem até a sacolinha do Lojão do Brás, para o qual a sister fazia vídeos como vendedora antes de entrar no BBB. Ela também reproduz as falas famosas da participante no reality e possui uma caixa indicando que "a boneca acompanha fortes dores por ter que carregar a edição nas costas".

'Tudo meio improvisado'

Em entrevista ao F5, Hitallo diz que aproveita os assuntos que estão repercutindo na web para gerar os conteúdos e teve Beatriz como inspiração.

"Faço a arte no computador e penso em quais acessórios seria legal colocar. Faço tudo meio improvisado mesmo, já que a ideia é postar o mais rápido possível, enquanto o assunto ainda está em alta", contou.

Sobre a produção da Barbie da Beatriz, ele diz que customizou de acordo com a aparência e personalidade da sister. "Eu compro uma boneca comum e personalizo. No caso da Bia tive que cortar e pintar o cabelo e o vestido, tirar a maquiagem original com acetona e refazer tudo. A ideia não é ficar bonito e sim engraçado", revelou.