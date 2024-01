Rodriguinho comenta sobre trabalho de Beatriz como camelô e web aponta deboche

O cantor Rodriguinho, que está no BBB 24, está envolvido em mais uma polêmica. Internautas apontam que o pagodeiro debochou de Beatriz ao falar sobre a profissão da sister.

Durante uma conversa com MC Bin Laden, Rodriguinho apontou as diferenças de realidades entre os participantes do Camarote e Pipoca. Ele citou que uma participante chegou a vender o disco dele em camelô antes de entrar no reality show. Internautas acreditam que ele se referiu a Beatriz, conhecida por trabalhar no Brás.

"A mina vendia camelô. Aí ela chega em você: 'eu vendia seu disco no camelô'. Então, ela vendia meu disco no camelô. Agora, ela tá aqui comigo comendo o mesmo bagulho que eu, tomando banho no mesmo chuveiro que eu. É isso", declarou.

O MC Bin Laden em choque pic.twitter.com/VNkOD9IJn3 — Déia Freitas (@grupoponei) January 17, 2024

"Tem uns bagulho que é muito f***, que eu fico me reservando pra não dar carteirada. Num é f*** você sentar do lado de alguém, trocando uma ideia, e ela falar: 'quando ganhar esse prêmio vou viajar pra Europa' e você tava na Europa semana passada?", perguntou a Bin.