Mulher de Rodriguinho diz que cantor tem recebido ameaças após declarações no BBB 24

Esposa do cantor Rodriguinho, Bruna Amaral revelou que o marido está sofrendo ameaças. Em registro publicado por ela nas redes sociais, nessa terça-feira (16), um falso contratante promete atingir o músico com flechas.

Veja também

Nos Stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou parte de uma conversa com o desconhecido, que entrou em contato com a equipe do pagodeiro para supostamente agendar um show em Manaus, no Amazonas.

O suposto contratante chegou a informar que a ideia era que a apresentação ocorresse assim que o músico deixasse o BBB 24, mas revelou a verdadeira intenção do contato em seguida, ameaçando Rodriguinho.

“Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha. Esse velho surubim malhado por falar mal da nossa gente”, afirmou o desconhecido.

Mostrando-se indignada com a intimidação, Bruna escreveu: “Agora vou começar a expor esse tipo de palhaça que tá acontecendo e muito por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi”.

Legenda: Falso contratante afirmou que receberia pagodeiro em Manaus com "arco e flecha" Foto: Reprodução/Instagram

PARTICIPAÇÃO POLÊMICA

Parte do elenco da 24ª edição do Big Brother Brasil, o músico tem gerado comentários e críticas na internet por falas polêmicas. Nos primeiros dias de confinamento, por exemplo, Rodriguinho usou o termo “índia” para se referir à sister Isabelle, que fez questão de lhe corrigir e explicar o porquê da expressão ser considerada ofensiva.

Na mesma semana, o cantor falou sobre o corpo de Yasmin Brunet, declarando que a modelo “já havia sido melhor” e que estaria “largando a mão” no programa. O pagodeiro ainda chegou a afirmar que a empresária deveria se chamar “Yasmin Comer”.