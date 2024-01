Veja que horas começa e quais as atrações da festa de hoje do BBB 24

Após um paredão tenso abalar a casa mais vigiada do Brasil, os participantes do BBB 24 poderão renovar as energias na festa desta quarta-feira (17), exibida pela TV Globo. De acordo com informações da emissora, a noite será comandada por grandes nomes do axé, pagode e funk.

Prometendo colocar os brothers para dançar, o cantor Léo Santana subirá ao palco para performar sucessos como “Posturado e Calmo”, “Zona de Perigo” e “Cama Repetida”. Além do “GG da Bahia”, o reality receberá Kevin O Chris, que traz um repertório recheado de hits, incluindo “Tá Ok” e “Faz um Vuk Vuk”.

Completando as atrações da noite, o grupo Pixote pretende animar a casa com uma coletânea especial para os pagodeiros, contando com as canções “Mande um Sinal”, “Nem de Graça” e “Meu Amor”.

QUE HORAS COMEÇA A FESTA DE HOJE DO BBB 24?

Assim como acontece tradicionalmente, o início da festa será exibido ao vivo durante a edição do programa desta quarta, que começa às 22h25, após a novela “Terra e Paixão”, na TV Globo.