Vanessa Lopes cria teoria inusitada envolvendo Nizam e Yasmin Brunet no BBB 24: 'Pra me enlouquecer'

A participante Vanessa Lopes, do Camarote do BBB 24, tem criado algumas teorias durante o confinamento, e uma delas é de que Yasmin Brunet e Nizam foram colocados no reality show "para desestabilizá-la". Em conversa com MC Bin Laden na cozinha da xepa na manhã desta quarta-feira (17), a tiktoker desabafou sobre suas "fraquezas" de fora da casa estarem sendo representadas no programa.

"Uma das pessoas que eu tenho a maior treta de internet está aqui e de vida. Uma das maiores tretas de vida e de internet está aqui. Por que está aqui? Qual o sentido das duas estarem aqui? E só tem um cara hétero, bonitão. Porque ele é bonito, não tem como falar que ele é o estereótipo do hétero bonito. Com o corpo tatuado, coisas de mar, não sei o quê, tem âncora, fala italiano”, ponderou Vanessa.

Veja a conversa:

vanessa lopes, a pirralha que se acha o centro das coisas, tá conspirando que o bbb só colocou nizam no programa para ser disputado por ela e yasmin, pois ambas compartilham do mesmo tipo medina de homem. durante a conversa, bin laden ainda levou um fora pesado pela tangente. pic.twitter.com/wPvSVx7HKp — i use arch linux btw (@italomourag) January 17, 2024

Vanessa seguiu dizendo que ela e Yasmin se relacionam com pessoas "do esporte, de mar, de âncora". A referência é ao surfista Gabriel Medina, ex-marido de Brunet com quem a influenciadora ficou, gerando uma polêmica entre as duas modelos.

Veja também

"Eu deixei claro que gosto de cara de esporte, de atleta, que faz exercício, contato com a água. Por que só tem um hétero na casa que é o estilo das duas? E os que poderiam ter entrado, a gente descartou? No puxadinho. Então, só tem um homem pelos quais as mulheres bonitas da casa brigariam", concluiu o pensamento.