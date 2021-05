BBB 'dia 101' reúne participantes da 21ª edição; saiba horário e onde assistir

O BBB 21 terminou na última terça-feira (4), consagrando Juliette como a grande vencedora da edição. No entanto, o reality ainda é assunto certo e terá os principais momentos revividos em um episódio especial, o BBB 'dia 101', que vai ao ar neste sábado (8).

Gravado, o reencontro entre todos os brothers da 21ª edição do programa será comandado por Tiago Leifert. A promessa, inclusive, é de que eles discutam os acontecimentos que se desenrolaram ao longo dos 100 dias de confinamento.

Horário e onde assistir

Conforme informações da Rede Globo, o especial vai ao ar logo após a exibição de 'Vai que Cola', marcado para estrear a nova temporada depois da novela 'Império', na TV aberta.

Legenda: Juliette foi anunciada como a vencedora da 21ª edição na última terça (4) Foto: reprodução/Gshow

A gravação do especial foi um dos compromissos dos finalistas, que deixaram a "casa mais vigiada do Brasil" depois do anúncio da campeã da edição.

Dessa vez, segundo Boninho, os ex-participantes do Big Brother Brasil puderam revisitar os cantos favoritos da casa, sentaram para resolver as possíveis desavenças e relembraram os momentos marcantes da competição.