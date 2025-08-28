Atriz Bia Lomelino morre aos 25 anos

A atriz Bia Lomelino morreu nessa quarta-feira (27), aos 25 anos. A causa da morte não foi revelada. A notícia foi confirmada por familiares da artista, que deixou uma trajetória marcada pelo talento nos palcos e no cinema.

O pai de Bia, Ronaldo Lomelino, prestou uma homenagem emocionante nas redes sociais. "Hoje, me despedi da minha estrelinha. 25 anos de muita, muita felicidade. Quis o destino que ela não pudesse ficar mais entre nós. Agradeço a todos os amigos que me abraçaram. Essa energia boa conforta e acalma a alma", escreveu.

Formada em Artes Cênicas pelo Centro de Artes das Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro, Bia construiu uma carreira no teatro musical. Ela integrou o elenco de montagens como "Despertar da Primavera", "Heathers" e "Flashback".

No cinema, Bia fez parte do elenco de "Poema!", longa-metragem dirigido por Jay Vaquer, ainda inédito. O diretor lamentou profundamente a perda da atriz: "Vou seguir carregando você no coração e na arte que eu puder realizar daqui pra sempre", despediu-se.