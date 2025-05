Atores de 'Vale Tudo' fazem bolão para adivinhar quem vai matar Odete Roitman

Os atores do remake de “Vale Tudo” fizeram um bolão para tentar adivinha quem a autora Manuela Dias vai escolher para matar a personagem Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo ele, quem acertar vai ganhar um prêmio, mas não houve aposta em dinheiro. O bolão iniciou no começo na novela, e as apostas podem mudar até que a trama tenha avançado. Na primeira versão do folhetim, Odete foi morta por engano por Leila.

A brincadeira do bolão iniciou-se no grupo “Vale Nada”, composto por boa parte da equipe do remake.

Conforme o colunista, apesar do bom clima entre os atores, a Globo marcou uma reunião para quinta-feira (22) visando analisar os motivos da perda de interesse do público pela novela.

“Vale Tudo” deve ficar no ar até outubro.

