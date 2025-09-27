Diário do Nordeste
Ator Noel Clarke é preso em Londres; investigação segue sob sigilo

Agentes recolheram documentos e equipamentos eletrônicos na residência do artista

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O ator Noel Clarke, conhecido por sua participação em "Doctor Who", foi preso em sua casa em Kensington, Londres, na última quinta-feira (25). Durante a operação, policiais deixaram a residência carregando caixas com documentos e equipamentos eletrônicos. Clarke, de 49 anos, chegou a ser interrogado sob custódia, mas foi liberado horas depois.

De acordo com o jornal The Guardian, a investigação sobre Clarke foi iniciada em 1º de setembro deste ano e está sob responsabilidade do comando central especializado em crimes. Até o momento, as autoridades não revelaram os motivos da prisão.

O episódio acontece semanas após o ator perder um processo por difamação contra o próprio The Guardian. Clarke havia acionado o veículo judicialmente em razão de reportagens publicadas entre 2021 e 2022, que reuniam relatos de mais de 20 mulheres sobre má conduta sexual atribuída a ele. O tribunal, no entanto, considerou que o jornal agiu dentro do interesse público e que havia evidências suficientes para sustentar as publicações.

Durante o julgamento, a juíza Steyn classificou Clarke como uma testemunha não confiável e rejeitou suas alegações de conspiração. O Guardian apresentou quase 30 testemunhos, dos quais 26 foram prestados presencialmente, reforçando a versão do jornal de que as denúncias eram consistentes.

Carreira

Clarke construiu uma carreira de prestígio na televisão e no cinema britânico. Além de "Doctor Who", esteve em grandes produções como "Star Trek: Além da Escuridão" e "SAS: A Ascensão do Cisne Negro". Como roteirista e produtor, ganhou notoriedade com a trilogia "Kidulthood", "Adulthood" e "Brotherhood", além da série policial "Bulletproof".

Em 2009, o ator recebeu o prêmio de Estrela em Ascensão no Bafta Film Awards e, posteriormente, foi homenageado por sua contribuição ao cinema britânico. No entanto, após as denúncias de má conduta sexual virem à tona em 2021, tanto o prêmio quanto sua filiação à instituição foram suspensos.

A investigação em curso promete novos desdobramentos, mas, por enquanto, as autoridades mantêm sigilo sobre as razões que levaram à prisão do ator. 

Redação
Há 1 hora
