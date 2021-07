Ator Juliano Cazarré pode ser cortado de novela da Globo por se recusar a tomar vacina contra Covid

O ator Juliano Cazarré, 40 anos, pode perder o papel no remake da novela Pantanal, na Globo. Cotado para interpretar o personagem Alcides, o artista teria se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19, e a emissora está seguindo à risca os protocolos de segurança contra o coronavírus. As informações são do portal Metrópoles.

As gravações estavam previstas para iniciar neste mês, mas estão atrasadas. Inicialmente, as filmagens serão feitas no Rio de Janeiro; depois, quando a pandemia já tiver arrefecido, serão realizadas em locações no bioma do Pantanal, como nos municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

A Rede Globo, quando buscada, limitou-se a dizer que não começou a divulgar informações sobre a novela. "É cedo, ainda temos uma novela das 21h [Um Lugar ao Sol] para estrear antes", afirmou a emissora em nota.

Segundo a coluna do Metrópoles, Juliano Cazarré foi procurado pessoalmente e por meio de sua assessoria de imprensa, mas não respondeu.

Na publicação mais recente de Cazarré no Instagram, feita no dia 23 de julho, diversos seguidores chamaram a atenção do ator para o recebimento do imunizante contra o coronavírus. "Vai tomar vacina que é melhor", aconselhou um. "Toma vergonha e toma a sua vacina", disse outro.

Indireta

Após o assunto vir à tona, o ator Armando Babaioff publicou, nesta terça-feira (27), uma mensagem em tom de indireta. De acordo com o site Notícias da TV, ele desabafou, no ano passado, sobre a falta de trabalho durante a pandemia, o que teria lhe causado uma crise de ansiedade no período de isolamento social.

"Só pra dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí! #VacinaSim", escreveu.

Juliano Cazarré esteve no ar recentemente no folhetim Amor de Mãe. Conforme disse ao jornal Extra no começo de julho, ele está se preparando para o personagem do remake, assinado por Benedito Ruy Barbosa. "Ainda não vi a novela toda, mas estou assistindo", disse o ator à época.