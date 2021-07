Silvero Pereira interpretará peão gay na nova versão da novela 'Pantanal'

Silvero Pereira fará seu retorno às telinhas no remake da novela "Pantanal", previsto para estrear em 2022 na TV Globo. O cearense vai interpretar Zaqueu, um peão gay que viverá um amor não correspondido.

A primeira versão da novela foi ao ar em 1990, na extinta Rede Manchete. "Zaqueu que foi interpretado, brilhantemente, pelo João Alberto Pinheiro na primeira versão de Pantanal", escreveu Silvero no Instagram nesta quinta-feira (8).

O último trabalho do cearense em novelas foi em "A Força do Querer", de 2017, onde viveu Nonato e Elis Miranda, personagem que tinha uma vida dupla devido ao preconceito sofrido por ser travesti e artista. Ainda na Globo, em 2018 ele participou do "Show dos Famosos"

Trama

Segundo o jornal Extra, o personagem Zaqueu deixa sua vida no Rio de Janeiro e chega na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) para trabalhar como mordomo. Ele acaba se tornando um peão e se apaixonando por Alcides, um trabalhador da fazenda que é heterossexual.

Na releitura de "Pantanal", Alcides será interpretado por Juliano Cazarré. A primeira versão teve Ângelo Antônio no Papel.

A produção também abordará o preconceito sofrido pelo personagem Jove, que será vivido por Jesuíta Barbosa. Filho de José Leôncio, ele será alvo de comentários homofóbicos, mesmo não sendo gay, por conta de seu lado sensível. Ele será apelidado de "Florzô".

QUANDO COMEÇA A NOVELA?

Ainda não há data confirmada, mas as gravações de "Pantanal" devem começar ainda em julho. Já a veiculação está prevista para estrear na TV Globo em 2022, após o fim de "Um Lugar ao Sol".

Atualmente, a emissora exibe a reprise da novela "Império", de 2014.