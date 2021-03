Após ser internado com Covid-19, o ator Edson Montenegro, de 63 anos, faleceu neste domingo (21), no Hospital Paulistano, na Bela Vista (SP), em decorrência da doença pandêmica. A informação foi confirmada pela filha do artista, Juliana Tavares, via redes sociais. O ator ficou conhecido pelo filme Cidade de Deus.

"Meu pai descansou. Em nome de toda família, obrigada por toda corrente do bem em oração e toda energia positiva que emanaram", disse.

No dia em que precisou ser hospitalizado, Edson chegou a ficar intubado para um "melhor resultado dos medicamentos" na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Legenda: A morte de Edson Montenegro foi confirmada pela filha via redes sociais Foto: Reprodução

Juliana chegou a informar que o pai não estava respondendo ao tratamento. "A equipe médica tentou diminuir a sedação, mas não houve avanço", comunicou em nota sobre o quadro de saúde do ator.

Formado em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), Edson atuou no filme Cidade de Deus e na novela Xica da Silva, entre outras produções.