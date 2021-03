Ator Edson Montenegro é intubado por complicações da Covid-19, em São Paulo

O ator Edson Montenegro, 63, foi internado no Hospital Paulistano, em São Paulo, em decorrência de complicações da Covid-19. Atualmente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o artista precisou ser intubado.

As informações são do Blog do Arcanjo. Com relatos do filho do ator, a publicação explica que o estado de Edson inspira cuidados e que ele foi intubado para um "melhor resultado dos medicamentos".

O artista participou de produções importantes no cenário nacional, como o filme Cidade de Deus, a novela Xica da Silva, além da minissérie e adaptação teatral de Dona Flor e seus Dois Maridos.

Ele é formado em Artes Cênicas pela Escola de Arte Dramática, o Eca da Universidade de São Paulo (USP). O personagem Lutero, na novela Cúmplices de Resgate, foi seu trabalho mais recente.