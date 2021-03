Cristiano, dupla de Zé Neto, revela que ele, filhos, esposa e sogra estão com Covid-19

O cantor sertanejo Cristiano, 32 anos, que faz dupla com Zé Neto, revelou, por meio do Instagram, que ele, os dois filhos pequenos, a esposa e a sogra foram infectados com o novo coronavírus. Da família, a sogra é o caso mais grave, pois teve de ser internada, conforme o músico.

"A Covid chegou na minha família. O vírus chegou ao meu lar através de outra pessoa que não culpo. Minha sogra está em quadro delicado e grave no hospital. A Paula [Vaccari, esposa] esta preocupada com a mãe dela. Não está sendo fácil", disse em vídeos postados nos Stories.

O sertanejo e os dois filhos, Pietra, três anos, e Cristiano, de um ano, não têm sintomas. A esposa tem apenas dores no corpo, mas se recupera bem. "Tenho fé que dará tudo certo e que será só uma fase ruim. Eu optei por ficar dentro de casa para dar suporte a eles e também me contaminei", relatou.

O sertanejo encerrou a série de vídeos pedindo que o público fizesse orações e pensamentos positivos para que todos melhorassem. "Peço orações para a minha sogra e para a nossa família em si. Cuidado, gente, pois a coisa está muito feia. Hoje sinto na pele o quão o vírus abala uma família."

Perdas na família

A mãe do cantor sertanejo morreu num hospital de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, em dezembro de 2020. Zenaide Táparo estava internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer uma parada cardíaca.

O estado de saúde da mãe do artista se tornou delicado desde que ela sofreu uma queda em casa, em outubro do ano passado. Ela teve complicações e, na ocasião, já havia sofrido outra parada cardíaca. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas ela continuou internada.