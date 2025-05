Assessoria desmente valor milionário de tratamento de Preta Gil

A assessoria de imprensa de Preta Gil desmentiu que o tratamento da cantora nos Estados Unidos tenha custado 7 milhões de dólares, em torno de R$ 36 milhões, valor divulgado pela colunista do Metrópoles Fábia Oliveira.

A filha de Gilberto Gil embarcou para os Estados Unidos no dia 12 deste mês. . A viagem faz parte da nova etapa do tratamento oncológico de Preta, que trata um câncer no intestino desde 2023.

A artista já havia revelado, durante o “Domingão com Huck”, que sua chance de cura estaria no exterior. “No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, disse, em abril.

Fábia Oliveira também divulgou que Preta está hospedada em Nova York no apartamento dos empresários Donata Meirelles e Nizan Guanaes, que ofereceram o imóvel, atualmente desocupado, para que ela possa ter mais conforto e privacidade durante o processo.