Daniele Coelho foi às redes sociais, nessa quarta-feira (23), para se posicionar sobre a polêmica que envolve o nome dela e o da empresária Eliane Dias, esposa do rapper Mano Brown, do Racionais MC's.

Segundo a empreendedora, que foi flagrada em momentos íntimos com a empresária, Eliane e Mano Brown vivem um relacionamento aberto.

O que aconteceu

Em seu pronunciamento, Daniele afirma que ela e Eliane são apenas amigas e que ela é solteira, mas que, se tivessem uma relação, isso não seria problema, uma vez que a empresária e o MC mantêm um relacionamento aberto.

"Chega, eu não quero acabar com a vida de uma mulher com a reputação ilibada", disse.

Repercussão do caso

A situação ganhou repercussão após a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, noticiar que as duas viveram momentos de intimidade em viagens românticas, incluindo uma ao Walt Disney World, nos Estados Unidos.

As fotos acessadas pela jornalista mostrariam Eliane e Daniele se beijando e a empreendedora deitada sobre o peito da esposa do MC.

"O suposto namoro, mantido em segredo pelas duas, acabou vazando após uma possível briga", escreveu Fábia Oliveira.

"Não há motivos para fofocas ou violência. Seguimos amigas", rebateu Daniele.

'Usaram meu celular contra mim'

Na legenda da publicação, a empreendedora reforçou que tem sofrido as consequências de um divórcio conturbado e que, devido a um furto, teve roubados dados pessoais de seu celular. "Usaram o meu celular contra mim. Assim que tudo estiver tranquilo, postarei todo o boletim de ocorrência", afirmou.

Em seguida, Daniele disse que as imagens "vazadas" são arquivos falsos. "Fotos fakes, assuntos fakes. Nossa amizade segue leal. Somos contra qualquer tipo de fofoca e intriga. Já resolvemos tudo. Paz", concluiu.

Embora tenha sido marcada na postagem, Eliane não comentou nada.

O assunto tem sido repercutido entre fãs de Mano Brown, que não sabiam dos detalhes do relacionamento do cantor com a empresária.

"Tô chocada que em todo esse tempo como fã, nunca soube dessa relação aberta", escreveu uma. "Falar que é IA [Inteligência Artificial] foi um pouco demais", criticou outro.

Esposa de Mano Brown nega relação

Questionada por Fábia Oliveira, Eliane Dias negou as informações do relacionamento extraconjugal e chamou Daniele de "louca", afirmando que a mulher já teria, inclusive, feito isso com "outras pessoas".

"Questões relativas à vida pessoal e fora do âmbito público são tratadas em foro reservado. Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para resguardar os direitos e a imagem da empresária Eliane Dias. Neste momento, Eliane está totalmente dedicada ao desfile da Casa de Criadores, que acontece nesta sexta, dia 25, e não comentará qualquer outro assunto", afirmou a assessoria de imprensa da esposa do cantor.