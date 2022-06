Após eliminação no Power Couple, Cartolouco é barrado em programa da Record

O casal Gabi Augusto e Lucas Strabko (Cartolouco) foram eliminados do Power Couple Brasil 6 na última quinta-feira (2), mas, não participaram do programa matinal Hoje em Dia desta sexta-feira (3).

Todos os ex-participantes do reality costumam ser entrevistados na atração, mas isso não aconteceu com os dois. Nas redes sociais, o jornalista lamentou o ocorrido.

"Gente, estamos aqui na Record ainda. Virados, não dormimos nada, nada mesmo. Falaram que íamos participar do Hoje em Dia, chegamos aqui e falaram que não íamos mais participar. Sendo que todos os eliminados participaram. Só a gente que não", explicou o ex-Fazenda.

Cartolouco nega acusações

Em seguida, o jornalista negou, mais uma vez, ter usado da morte do filho de Rogério Silva para atacar o rival no Power Couple Brasil.

"Falaram que a gente vai dar uma entrevista para o Domingo Espetacular. Mas está difícil, gente, está muito complicado. O que a gente está passando é um bagulho muito bizarro, a gente está sendo punido por uma coisa que a gente não fez", detalha.

Entenda o caso

Após ser eliminado do programa Power Couple Brasil 6, nessa quinta-feira (2), Lucas Strabko, o Cartolouco, teve um ataque ao descobrir que Rogério Silva o acusou de usar a overdose do filho, Gustavo, para atingi-lo durante uma briga no programa.

O ex-Fazenda negou que tenha mencionado o fato e culpou a Record por não desmentir oficialmente a afirmação. Devido o suposto descontentamento, o jornalista chutou um refletor do cenário da Cabine de Descompressão.

Logo após desistirem do reality show, Rogério e a companheira Claudia Baronesa acusaram Cartolouco de usar o nome do filho, que morreu em 2014, para provocá-los. Na ocasião, a emissora informou ao público que a suposta fala de Lucas não foi captada pelas câmeras ou microfones da atração.

Ao descobrir sobre a afirmação do rival, o namorado de Gabi Augusto se revoltou e disse que nunca usaria algo do tipo e cobrou posicionamento da Record. "É papel de vocês, deveriam ter rebatido, porque se não existe imagem", começou ele. "É o seu papel explicar, se falou ou não falou", rebateu o apresentador da live, Lucas Selfie.

"Mas depois que eu saí? Com nós lá dentro? Como nós vamos falar e como vamos saber disso? O papel da Record é rebater o que aconteceu", insistiu Cartolouco. "Como que vocês que trabalham aqui se eximem? 'Ah, não tem a gravação', e se torna uma verdade. Prejudica quem estava lá."