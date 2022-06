Cartolouco chuta cenário e detona Record após eliminação de Power Couple Brasil; veja vídeo

Após ser eliminado do programa Power Couple Brasil 6, nessa quinta-feira (2), Lucas Strabko, o Cartolouco, teve um ataque ao descobrir que Rogério Silva o acusou de usar a overdose do filho, Gustavo, para atingi-lo durante uma briga no programa.

Culpou a Record

O ex-Fazenda negou que tenha mencionado o fato e culpou a Record por não desmentir oficialmente a afirmação. Devido o suposto descontentamento, o jornalista chutou um refletor do cenário da Cabine de Descompressão.

Logo após desistirem do reality show, Rogério e a companheira Claudia Baronesa acusaram Cartolouco de usar o nome do filho, que morreu em 2014, para provocá-los. Na ocasião, a emissora informou ao público que a suposta fala de Lucas não foi captada pelas câmeras ou microfones da atração.

Ao descobrir sobre a afirmação do rival, o namorado de Gabi Augusto se revoltou e disse que nunca usaria algo do tipo e cobrou posicionamento da Record. "É papel de vocês, deveriam ter rebatido, porque se não existe imagem", começou ele. "É o seu papel explicar, se falou ou não falou", rebateu o apresentador da live, Lucas Selfie.

"Mas depois que eu saí? Com nós lá dentro? Como nós vamos falar e como vamos saber disso? O papel da Record é rebater o que aconteceu", insistiu Cartolouco. "Como que vocês que trabalham aqui se eximem? 'Ah, não tem a gravação', e se torna uma verdade. Prejudica quem estava lá."

Lucas Selfie tentou acalmar

Selfie ainda tentou acalmar os animos do jornalista, mas ele continuou. "Um bagulho absurdo, eu tinha que ser processado se falasse isso. A gente nunca falou sobre o filho do Rogério e nunca falaria. Tudo que foi falado aqui dentro foi sobre jogo, as atitudes dele aqui", garantiu.

"Ele falou que, se ele saísse, ia conseguir tirar a gente. Isso não existe. Um jogo sujo, baixo e nojento. É isso que ele é, ele só mostrou o que ele é", disse Gabi.

"Eles deram uma entrevista no Domingo Espetacular e foi informado que a suposta fala sobre o filho do Rogério não foi captada pelas câmeras", argumentou Selfie. "É lógico! Isso não existiu, é um absurdo e não aconteceu. É uma palhaçada! Eu chamei ele de bundão porque ele foi um bundão com a gente", disparou Cartolouco, ao se levantar e chutar um refletor.

O casal eliminado do reality show ainda disse que a acusação de Rogério foi o que causou a saída dele do programa. "A gente está sendo punido por algo que a gente não falou e não existiu. Isso é um absurdo", disse Lucas.

