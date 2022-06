Quem saiu do Power Couple 2022? Veja como foi a eliminação desta quinta (2)

O casal Gabi e Cartolouco foi eliminado do Power Couple Brasil 6, nesta quinta-feira (2). Eles receberam somente 15,63% dos votos e perderam a disputa contra Adryana e Albert e Brenda e Matheus pela preferência do público.

A enquete Power Couple do Diário do Nordeste já apontado Gabi e Cartolouco como os eliminados do Power Couple Brasil. O casal apareceu com o menos votado pelo público, com apenas 13,4% dos votos.

Formação da D.R.

Gabi e Cartolouco foram parar na berlinda por escolha de Michele e Passa, casal que foi salvo da D.R e teve de colocar outro em seu lugar. Já Adryana e Albert foram à D.R pelo voto da casa, com seis indicações. Por fim, Brenda e Matheus foram o pior casal na Prova dos Casais.

Como assistir Power Couple Brasil?

Sob o comando de Adriane Galisteu, o Power Couple Brasil 6 vai ao ar de segunda a sexta, às 22h45; e aos sábados, às 22h30, na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.