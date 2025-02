Após 3 horas, Eva abre cadeado pela primeira vez no Castigo do Monstro do BBB 25

A cearense Eva Pacheco conseguiu abrir pela primeira vez o cadeado do Castigo do Monstro na manhã deste domingo (9), após três horas tentando encontrar a chave certa em meio a mais de mil outras erradas.

Eva estava na companhia de sua amiga, a também cearense Renata Saldanha, quando conseguiu girar a chave no cadeado e se soltar do castigo. As duas se abraçaram, comemoraram e, depois, foram dormir no Quarto Nordeste.

Na madrugada, após sete horas no Monstro, sem encontrar a chave certa, a bailarina e fisioterapeuta foi autorizada pela produção do programa a fazer uma pausa.

Durante esse tempo, ela conseguiu tomar banho, comer e cochilar um pouco, antes de ser chamada novamente para o castigo.

Quem deu o Castigo do Monstro para Eva?

O arquiteto Mateus Pires venceu a Prova do Anjo desse sábado (8) e decidiu castigar Eva devido a um atrito que os dois tiveram na sexta (7), após a formação da Mira do Líder.

Foi a primeira vez nesta edição que apenas um participante foi escolhido para o Monstro, para reforçar que, a partir de agora, a competição é individual.

A escolha do Castigo do Monstro desta semana é alusiva a uma das provas mais clássicas do BBB. A bailarina deverá ir para uma caixa sempre que for chamada e ficará trancada com um cadeado de verdade. Ela só poderá sair do castigo quando encontrar a chave certa para destrancar a chave, em meio a um amontoado de outras erradas.