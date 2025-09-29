Após 19 anos de casamento, Nicole Kidman e Keith Urban se separam

A atriz Nicole Kidman, 58 anos, e o cantor Keith Urban, 57, estão se separando após 19 anos de casamento, de acordo com a imprensa de celebridades dos Estados Unidos.

Fontes próximas afirmam que foi Keith quem tomou a decisão de deixar a residência da família, apesar das tentativas da atriz de manter a união. O músico teria comprado uma casa em Nashville, cidade conhecida como berço da música country.

“Ela é quem tem mantido a família unida durante esse momento difícil, já que Keith esteve ausente”, relatou uma pessoa próxima ao casal. Apesar disso, há indícios de que “nada é definitivo” sobre o término.

Veja também Zoeira BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos Zoeira Ex-Globo, Fernanda Machado desabafa e diz que está 'extremamente debilitada'

História do casal

Kidman e Urban se conheceram em 2005, durante um evento beneficente da G’Day USA, em Los Angeles, voltado a ações em prol da Austrália, país natal da atriz.

O relacionamento só foi oficializado pouco mais de um ano depois, com o anúncio do noivado. O casamento aconteceu em junho de 2006, em Sydney.

Juntos, eles são pais de Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14. Nicole também é mãe de dois filhos do relacionamento anterior com Tom Cruise, mas, segundo relatos, não mantém contato com eles.

Nos primeiros meses de união, Kidman precisou intervir no vício do marido em álcool, incentivando-o a buscar tratamento em uma clínica de reabilitação. Posteriormente, Urban creditou à atriz papel fundamental em sua recuperação.

Legenda: Nicole e Keith são pais de Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14. Foto: Paul Ellis / Redes sociais / AFP.

Carreiras de destaque

Kidman foi eleita pela Forbes em 2024 como a atriz mais bem paga do mundo. Já Keith Urban, vencedor de quatro Grammys, consolidou-se como um dos maiores nomes do country contemporâneo.

Nas últimas duas décadas, o casal foi presença constante em tapetes vermelhos e eventos de Hollywood, sendo considerado um dos casais mais estáveis do showbiz.