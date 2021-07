Ana Maria Braga é diagnosticada com Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, foi diagnosticada com Covid-19, nesta segunda-feira (5). A informação foi dada por Fabricio Battaglini, que substitui a apresentadora no comando do programa Mais Você.

A doença foi descoberta após realização de exame semanal para entrar na sede da TV Globo, em São Paulo. Ana Maria Braga participou do programa ao vivo por videoconferência direto de um quarto de hospital.

Legenda: Ana Maria Braga falou sobre sintomas da doença e disse se sentir bem Foto: Reprodução/TV Globo

O que aconteceu com Ana Maria Braga

A apresentadora disse ter sentido perdas no paladar e o olfato, sintomas característicos da Covid-19. Ana Maria já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus.

"Eu estava achando que era um gripinha. Estava mais ou menos desde quinta passada. Sei lá, a gente nunca espera. Eu nunca penso no pior. Para mim, está tudo ótimo. Hoje, de manhã quando fiz o exame deu, que a gente faz os exames duas vezes, por semana. Semana passada deu negativo e agora deu positivo", disse Ana Maria Braga.

Ainda no programa, um médico falou da importância de tomar a vacina e quanto ela pode reduzir os sintomas e o impacto da Covid-19.