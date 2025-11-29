'Altas Horas' deste sábado (29) lança série sobre cidades brasileiras

As cidades brasileiras serão homenageadas na nova série de programas especiais do "Altas Horas". São Paulo, a metrópole que nunca dorme, é a primeira da série que começa neste sábado (29).

O apresentador Serginho Groisman recebe artistas de diferentes estilos, trajetórias e regiões da capital paulista, ou que encontraram nela o ponto de virada de suas vidas.

Entre os convidados estão nomes como Tom Zé, MC Daniel, MC Hariel, Demônios da Garoa, Simony, Supla, João Suplicy, Adriana Farias, Dexter, Adriana Lessa, Ton Carfi e Kell Smith.

Juntos, eles representam bairros, vivências e gerações que ajudam a contar a história de São Paulo.

Ao longo do programa deste sábado, os convidados compartilham lembranças e percepções sobre a capital. Tom Zé, por exemplo, recorda o impacto transformador de ter chegado à cidade: "Na minha terra eu não era ninguém, e Caetano [Veloso] falou: 'vamos para São Paulo ver o que acontece com você', e aconteceu!".

Outros comentam como a vivência nas ruas moldou sua linguagem e sua música: "Foi através do funk que eu consegui canalizar tudo o que eu via nas ruas: rap, forró, samba; tudo isso é São Paulo", diz MC Hariel.

Inspirados por essas memórias, os artistas interpretam clássicos ligados à cidade, reverenciam figuras marcantes da música paulistana e apresentam releituras que dialogam com a identidade cultural da capital, passando pelo samba, pelo funk, pela música popular brasileira, pelo rock e pelo gospel.

Que horas começa o Altas Horas deste sábado (29)?

O Altas Horas começa a partir das 22h25 (horário de Brasília), tanto na TV Globo quanto na Globoplay.

O programa tem apresentação de Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados, depois da novela "Três Graças".