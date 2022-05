'Acorda Pedrinho' viraliza no TikTok; descubra quem é o personagem

A banda curitibana Jovem Dionísio ganhou o gosto dos usuários do TikTok. Com a canção "Acorda Pedrinho", o grupo emplacou a canção no primeiro lugar do top 50 do Spotify, nesta semana.

Direto de Curitiba, a banda é formada por Belni Pasquali (vocalista), Gustavo Karam (baixista), Gabriel Mendes, o ‘Mendão’ (baterista), Rafael Mendes, o ‘Fufa’ (guitarrista) e Bernardo Hey, o "Ber Hey" (tecladista).

A canção ultrapassou as músicas dos cantores Matheus Fernandes ("Balanço da Rede"), Felipe Amorim ("No Ouvidinho") e até João Gomes ("Dengo").

Quem é o Pedrinho da música?

No clipe, a história começa em um boteco conhecido como Bar do Dionísio que fica em Curitiba — local que serviu de inspiração para o nome do grupo.

Em entrevista a Folha de São Paulo, Bernado Pasquali contou que o personagem da letra é um frequentador assíduo da casa que ficou em terceiro lugar em um campeonato de sinuca feito no boteco.

O verso "acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato" surgiu como piada interna entre os amigos, ganhou uma base dançante e estourou no Instagram e no TikTok. Até a carioca Anitta gravou stories do Instagram ao som da canção.

A letra de "Acorda Pedrinho" foi criada durante um encontro do grupo em uma chácara. Eles passaram sete dias juntos em produções musicais.

Agora, o grupo se prepara para realização de uma turnê por todas as regiões do Brasil. Os ingressos para a primeira apresentação em São Paulo, no Cine Joia, já esgotaram.