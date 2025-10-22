A Fazenda 17: Tàmires Assîs lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

A peoa Tàmires Assîs é, segundo resultado parcial, a peoa favorita dos leitores do Diário do Nordeste para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17". A competição ocorre na noite desta quarta-feira (8), na Record TV, e a vencedora se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Tàmires, as também peoas Michelle Barros e Saory Cardoso. As duas que saírem perdedoras na votação seguem para a Roça, acompanhando Nizam Hayek, já confirmado na disputa pela preferência do público na eliminação.

Segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Tàmires tem 42,6% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Saory tem 31% e Michelle tem 26,4%.

Abaixo, vote na enquete sobre quem você quer que se livre da zona de eliminação e vença a Prova do Fazendeiro.

Como foi a formação da Roça?

A berlinda começou com a indicação do fazendeiro Matheus Martins, que escolheu Saory Cardoso como a enviada para o primeiro banco.

Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.

Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.

Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia.

Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro.