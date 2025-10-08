A Fazenda 17: Dudu Camargo lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

O apresentador Dudu Camargo é, até o momento, o peão favorito dos leitores do Diário do Nordeste para ganhar a Prova do Fazendeiro. A competição será na noite desta quarta-feira (8), na Record TV. O vencedor se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Poderão concorrer ao título, além de Dudu, a modelo Carol Lekker e a pedagoga e professora de dança Yoná Sousa. Os perdedores irão direto para a berlinda, onde farão companhia a Gui Boury, vetado da dinâmica.

Segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Dudu tem 56,2% da preferência do público para vencer a prova. Já Yoná tem 25,1% de apoio e Carol tem 18,8%.

Como foi a formação da terceira Roça?

Após Carol Lekker cuspir em sua cara durante uma briga intensa nessa terça, a fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu dar o troco e indicá-la à Roça. Em seguida, os restantes dos peões votaram. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda.

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.

Depois, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory. Gui, então, acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da Roça. E, como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro.