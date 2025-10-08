Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A Fazenda 17: Dudu Camargo lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

O jornalista é o favorito dos leitores do Diário do Nordeste para escapar da berlinda

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
Zoeira
Dudu Camargo é um jovem branco de cabelos pretos e que usa óculos de grau. Na foto, ele está de chapéu de fazendeiro e usa uma jaqueta bege.
Legenda: O jornalista já venceu uma Prova do Fazendeiro nesta temporada.
Foto: Reprodução/Record

O apresentador Dudu Camargo é, até o momento, o peão favorito dos leitores do Diário do Nordeste para ganhar a Prova do Fazendeiro. A competição será na noite desta quarta-feira (8), na Record TV. O vencedor se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Poderão concorrer ao título, além de Dudu, a modelo Carol Lekker e a pedagoga e professora de dança Yoná Sousa. Os perdedores irão direto para a berlinda, onde farão companhia a Gui Boury, vetado da dinâmica.

Segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste, Dudu tem 56,2% da preferência do público para vencer a prova. Já Yoná tem 25,1% de apoio e Carol tem 18,8%.

Vote na enquete

inter@

Como foi a formação da terceira Roça?

Após Carol Lekker cuspir em sua cara durante uma briga intensa nessa terça, a fazendeira Rayane Figliuzzi decidiu dar o troco e indicá-la à Roça. Em seguida, os restantes dos peões votaram. Com 11 indicações, Yoná Sousa ocupou o segundo banco da berlinda. 

Antes de iniciar a etapa de puxar alguém da baia, o Lampião do Poder garantiu uma reviravolta. Munida do Poder da Chama Laranja, Saory escolheu dois peões, Gui Boury e Toninho Tornado, como as únicas opções para Yoná selecionar. Ela acabou optando por Gui Boury.

Depois, foi o momento do Poder da Chama Branca de Luiz Mesquita mexer com o jogo. No Resta Um, ele pôde imunizar três participantes e escolheu proteger: Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory. Gui, então, acabou puxando Dudu Camargo, fechando o quarteto da Roça. E, como troco, o jornalista vetou o ator da Prova do Fazendeiro. 

Assuntos Relacionados
Dudu Camargo é um jovem branco de cabelos pretos e que usa óculos de grau. Na foto, ele está de chapéu de fazendeiro e usa uma jaqueta bege.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

O jornalista é o favorito dos leitores do Diário do Nordeste para escapar da berlinda

Redação
Há 1 hora
O vídeo publicado por Rafaela mostra glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado
Zoeira

Mulher descobre traição e espalha glitter em carro e casa do ex

Vídeo de objetos com glitter acumula mais de 11 milhões de visualizações no TikTok

Redação
08 de Outubro de 2025
Iza compareceu a evento, mas pediu para não falar sobre a vida pessoal
Zoeira

Separada de Yuri Lima, Iza diz: 'Estou bem'

Cantora compareceu a evento no Rio e evitou comentar a separação. Assessoria confirmou que o término foi respeitoso e amigável

Redação
08 de Outubro de 2025
Colagem com imagens dos participantes de A Fazenda Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa, que disputam a prova do fazendeiro em 8 de outubro de 2025
Zoeira

Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa disputam a dinâmica e um deles pode se livrar da terceira roça

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra participantes de A Fazenda Carol Lekker, Yoná Sousa, Gui Boury e Dudu Camargo sentados em bancos da roça em 7 de outubro de 2025.
Zoeira

Quem está na roça de 'A Fazenda'? Veja como foi a votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da terceira berlinda do programa e um deles se salvará na Prova do Fazendeiro

Redação
08 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murilo Benício em evento de lançamento da novela Três Graças
Zoeira

Vilões de 'Três Graças', Grazi Massafera e Murilo Benício prometem 'explosão e ar cômico'

Evento de lançamento da nova novela das 21h reuniu o elenco da trama e ressaltou expectativa da emissora para o folhetim pós 'Vale Tudo'

Mylena Gadelha*
08 de Outubro de 2025
Cena de O Cavaleiro dos Sete Reinos, spin-off da série Game of Thrones.
Zoeira

Spin-off de Game of Thrones, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, ganha pôster e data de estreia

Série chega no início de 2026

Redação
07 de Outubro de 2025
Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza
Zoeira

Renata Saldanha doa uniformes de ballet para crianças do Barroso, em Fortaleza

As peças serão utilizadas em uma apresentação durante o jantar beneficente do Instituto Além dos Olhos, que atua com projetos sociais no bairro

Maria Clarice Sousa*
07 de Outubro de 2025
Vini Jr. chegou a postar um vídeo com Virginia no TikTok.
Zoeira

Virginia e Vini Jr não estão mais se 'conhecendo', diz assessoria

Assessoria confirmou fim do envolvimento entre influenciadora e jogador

Redação
07 de Outubro de 2025
Carol Lekker acabou cuspindo em Rayane no auge da discussão.
Zoeira

Carol Lekker cospe na cara de Rayane durante briga intensa em 'A Fazenda 17'

Confronto entre as participantes terminou com ofensas, provocações e cuspe no rosto

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem de Cauã Reymond, interpretando César, em funeral de Odete Roitman, de Vale Tudo
Zoeira

Confira imagens do funeral de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A empresária, interpretada por Debora Bloch, faleceu na noite de segunda-feira (6)

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem do cantor Hungria sentado em um carro com a porta aberta.
Zoeira

Novo laudo aponta presença de metanol em sangue do rapper Hungria

Assessoria do artista contradiz informação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia descartado o caso do cantor

Redação
07 de Outubro de 2025
Zoeira

TV Globo decide 'descansar' a imagem de Débora Bloch após atriz viver Odete Roitman

Emissora acredita que exposição em ‘Vale Tudo’ foi intensa e muito bem avaliada pelo público

Redação
07 de Outubro de 2025
Foto do cantor Paul Arthurs, membro da banda Oasis, que anunciou pausa em turnê para tratamento do câncer.
Zoeira

Paul Arthurs, membro da banda Oasis, anuncia pausa na carreira para tratamento de câncer

Em julho deste ano, Oasis iniciou a “Oasis 25 Tour”. O encerramento está programado para São Paulo, em novembro

Redação
07 de Outubro de 2025
Adriane Galisteu explicou o motivo de ter sentido fortes dores nas pernas
Zoeira

Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme

Apresentadora relatou fortes dores na perna e explicou que já iniciou tratamento com anti-inflamatórios

Redação
07 de Outubro de 2025
Foto da cantora Iza e de seu ex-namorado, Yuri Lima, na piscina.
Zoeira

Iza e Yuri Lima terminam relacionamento: 'Separação amigável'

Esse é o segundo término do casal, que em 2024 passou por um boato de traição

Redação
07 de Outubro de 2025
Personagem Maria de Fátima em cena com uma arma em punho treinando para atirar em Odete Roitman
Zoeira

Ministério da Justiça eleva classificação indicativa de 'Vale Tudo' para 14 anos

Foi realizada a reanálise da obra em questão, informou o MJSP

Redação
07 de Outubro de 2025
Joana está no elenco de Êta mundo melhor!
Zoeira

Joana Solnado relembra morte clínica aos 14 anos

Atriz contou que a mãe se tornou escritora e referência em espiritualidade após o susto

Redação
07 de Outubro de 2025
Enterro de Odete será marcado pela presença de familiares e amigos íntimos
Zoeira

Em 'Vale Tudo', suspeitos irão a velório de Odete Roitman

Cena do velório deve reacender suspeitas de que a vilã esteja viva

Redação
07 de Outubro de 2025
Cantora IZA e jogador Yuri Lima, em flagrante, em show.
Zoeira

Yuri Lima apaga fotos com Iza e publica foto da filha: 'Família'

Os rumores de término entre a cantora e o ex-jogador agitaram as redes sociais na noite de segunda-feira (6)

Redação
07 de Outubro de 2025