Transporte de animais em risco por meio de Avião Solidário facilita retorno de espécies à natureza

Como forma de contribuir para a preservação ambiental no Brasil, o grupo Latam disponibiliza o transporte gratuito de animais em risco por meio do Projeto Avião Solidário em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Ao todo, a parceria da companhia aérea com o Ibama já transportou 4,5 mil animais em risco no Brasil, como cobras, capivaras, pinguins, pássaros, onças e até um tubarão. Na última quinta-feira (29), em voo de Fortaleza para Manaus, um papagaio papa-cacau vítima de tráfico foi levado de volta ao Amazonas a fim de ser devolvido à natureza.

A ave foi recuperada na capital cearense, onde passou cerca de dois anos de reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama para poder regressar ao meio ambiente.

Conforme o Chefe da Divisão Técnico Ambiental (DITEC) do Ibama, Miller Holanda Câmara, esse transporte possibilita um deslocamento ágil e efetivo dos animais, o que contribui para reduzir o nível de estresse.

Miller Holanda Câmara Coordenador de fiscalização do Ibama Toda ajuda que puder e vier, é muito bem-vinda, porque às vezes a logística não é tão simples. Então a gente considera que esse projeto tem sido um sucesso por ter a reintrodução à natureza desses animais apanhados pelo tráfico ou em risco de extinção.

Conforme o grupo Latam, a operação busca “auxiliar a movimentação de pessoas, animais e cargas em situações de emergência em saúde, preservação ambiental e desastres naturais”.

Preservação da fauna

Legenda: Grupo LATAM realiza o transporte gratuito buscando auxiliar em situações de emergência em saúde, na preservação ambiental e em desastres naturais Foto: Divulgação/Grupo LATAM

Apesar de não ser uma parceria formalizada, Miller Holanda explica que o Ibama tem conseguido o apoio do Grupo Latam. “Depende muito da disponibilidade da empresa e nem sempre dá certo, mas essa operação possibilita uma estrutura rápida para o transporte”, aponta.

Miller explica ainda que o auxílio se mostra necessário principalmente quando alguns transportes são mais demorados por questões de logísticas e recursos, já que o Ibama é o único órgão a nível nacional a fazer o trabalho de repatriação e transporte de animais entre os estados.

Miller Holanda Câmara Chefe da Divisão Técnico Ambiental (DITEC) do Ibama Então, quando a gente tem demanda, a unidade do Ibama no aeroporto, faz o contato com a empresa, informa a situação e explica que precisa levar alguma espécie, como tucano, arara ou outro resgatado do tráfico.

Com isso, possibilita que o animal chegue com saúde no outro estado, pronto para ser reabilitado e devolvido. “O objetivo principal é sempre devolver para a natureza”, finaliza.

Tubarão em avião

Com mais de dez anos em funcionamento, a iniciativa Avião Solidário realizou o transporte de um tubarão em novembro de 2011. Segundo informações do grupo Latam, o animal saiu do Aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, na Argentina, para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O tubarão da espécie Carcharias Taurus, media 1,80 metro de comprimento e pesava 75 quilos. O peixe foi transportado da Fundação Temaikèn, na Argentina, para o aquário da cidade de São Paulo.

Na viagem, a Latam Cargo utilizou um tanque de 1,2 tonelada incluindo vedação tripla e uma bomba alimentada por baterias para circular a água. “O tubarão foi colocado dentro do recipiente juntamente com água do mar em temperatura controlada”, detalha o órgão.

Cenário da Covid-19

Além do transporte de animais, a iniciativa do Avião Solidário também traz insumos e vacinas contra Covid-19. Nesta pandemia, a companhia aérea já transportou 2,8 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus a bordo de 26 voos para o Ceará.

Já em âmbito nacional, realizou o transporte de 49,6 milhões de vacinas em 621 voos, representando cerca de 51% de todas as vacinas movimentadas, conforme detalhado pela companhia.