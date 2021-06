2,8 milhões de doses de vacinas contra Covid chegaram ao Ceará através de Avião Solidário

Há dez anos em funcionamento, a iniciativa Avião Solidário do Grupo LATAM surgiu como forma de dar assistência em meio às situações emergenciais. Nesta pandemia, a companhia aérea se prontificou em auxiliar no combate ao novo coronavírus, transportando 2,8 milhões de doses da vacina contra Covid-19 a bordo de 26 vôos para o Ceará.

No cenário brasileiro, já realizou o transporte de 49,6 milhões de vacinas em 621 voos, representando cerca de 51% de todas as vacinas movimentadas, conforme detalhado pela companhia. Nesse período, também foram transportados 1.653 profissionais de saúde entre os estados.

Gislaine Rossetti Diretora Relações Institucionais e Regulatório da LATAM Brasil Conseguimos ter uma malha mínima essencial, no auge da crise, para atender a sociedade brasileira, levando médicos, insumos e agora as vacinas. O Brasil é um país muito grande, a aviação conecta. Sem aviação, as pessoas não conseguiriam receber seus insumos, muito menos as vacinas.

Conforme a diretora de Relações Institucionais e Regulatório da LATAM Brasil, Gislaine Rossetti, a iniciativa faz parte de uma parceria com o Ministério da Saúde (MS), na qual a empresa coloca as aeronaves à disposição do Governo.

Durante a crise de oxigênio em Manaus, o projeto também foi responsável por levar 1.176 cilindros de oxigênio e 51 respiradores (USP) à cidade, equivalente a cerca de 69 toneladas.

Condições de transporte

O transporte no Avião Solidário pode ser realizado tanto em uma aeronave específica, intitulada avião de carga, como em um voo comercial. A escolha do tipo pode depender da urgência e da característica do produto a ser distribuído.

No caso das vacinas, apesar da embalagem do produto ser de responsabilidade das empresas, o Grupo LATAM segue todos os procedimentos técnicos para manter a temperatura adequada para cada uma.

“Existe sim uma especificidade diante das características de orientação sobre a vacina. A gente tem todo um procedimento técnico, porque cada vacina tem um aspecto, vem com um descritivo técnico como transportar”, detalha Gislaine.

Legenda: O programa Avião Solidário também transportou 1.653 profissionais de saúde entre os estados durante a pandemia da Covid-19 Foto: Divulgação / Grupo LATAM

Transporte de peles

Para além do combate à Covid-19, o Avião Solidário também deu assistência em outras situações, como no período das queimadas no Pantanal, no ano passado, ao transportar 39 kg de pele de tilápia.

O uso seria destinado para o tratamento de pessoas queimadas e também de animais feridos nos incêndios. A ação ocorreu em apoio ao Instituto de Apoio ao Queimado (IAQ) e à Universidade Federal do Ceará (UFC).

Gislaine Rossetti Diretora Relações Institucionais da LATAM Brasil A LATAM está preocupada não só em fazer tudo isso, mas também gerar valor adicional para a sociedade, que é você contribuir de forma indireta e direta para uma situação extremamente sensível que vai impactar positivamente na sociedade. O valor dessas ações é imensurável.

Já em outras iniciativas para além do Avião Solidário, a companhia aérea também distribui 700 quilos de materiais escolares arrecadados, transportados para instituição sem fins lucrativos Amigos do Bem. A ação contemplou cerca de 10 mil crianças de 80 povoados do Nordeste, incluindo 38 comunidades do Ceará.

No combate à fome e à insegurança alimentar durante o cenário pandêmico, a LATAM doou 100 toneladas de alimentos para mais de 10 estados do Brasil em parceria com algumas ONGs. Em Fortaleza, a Rede Tênis Brasil recebeu 9.188 kg de produtos alimentícios.