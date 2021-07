Recuperado da Covid-19, paciente volta a hospital para cantar em agradecimento aos profissionais

“Descansa, confia”. As palavras de encorajamento foram cantadas na última terça-feira (13) pelo engenheiro ambiental e sanitarista Heverson da Silva Oliveira, 35, no pátio do Hospital São José (HSJ). Recuperado da Covid-19, Heverson quis, com uma música de sua autoria e a ajuda do irmão, Helder, que é cantor gospel, agradecer aos profissionais que cuidaram de sua saúde durante 40 dias de internação entre os últimos meses de março e abril.

“Muito obrigado. Vocês foram anjos na minha vida e na de muitas pessoas. Uma coisa que meu irmão [Helder] tem falado muito é que nosso Deus é um Deus de milagre, mas é, também, de consolo”, compartilhou o compositor com os profissionais do HSJ que prestigiaram sua apresentação.

A música composta por Heverson foi gravada após a alta hospitalar. Se chama “Descansa” e está disponível nas plataformas digitais do irmão dele, Helder. Ao público que o assistiu no hospital, ele revelou de onde surgiu a inspiração para a letra.

Antes mesmo de ser infectado pelo coronavírus, Heverson disse ter, um dia, ouvido diretamente de Deus que receberia dele uma canção. “Essa canção relata tudo o que passei. Eu tive que descansar [o corpo] mesmo, confiar nele [em Deus]”. Foram 12 dias de intubação no HSJ até Heverson ser traqueostomizado e voltar à consciência. A alta veio no dia 12 de abril.

Ao final do discurso no HSJ, o engenheiro ampliou a mensagem para todos os que enfrentam a Covid-19 e outras doenças. “É uma canção que fala de descansar em Deus. Que as pessoas possam ouvir e sentir alívio e conforto”.

Uma das profissionais do hospital que assistiram à apresentação de Heverson e Helder foi a servidora pública Zélia Rodrigues. Grata pelo reconhecimento ao trabalho, ela disse: “Nos enche de alegria ver uma pessoa que foi atendida aqui retornar ao hospital para elogiar e agradecer pelo atendimento recebido. Foi emocionante ouvir a música que o Heverson compôs. É uma canção que acalma e desperta bons sentimentos em quem a escuta”.

Enfrentamento

Heverson teve sintomas leves da Covid-19, como tosse seca, entre o fim de fevereiro e o início de março, período em que a segunda onda da pandemia estava crescente. Feito o exame para diagnosticar a doença, ele foi medicado e tratado em casa. Até que, no 12º dia, sentiu tontura e cansaço e foi levado pela irmã ao HSJ, onde foi internado com 50% do pulmão comprometido.

Legenda: Heverson recebeu alta do Hospital São José no dia 12 de abril, 40 dias após ser internado com Covid-19. Foto: Arquivo pessoal

Antes de ser intubado, os médicos tentaram tratar a infecção com terapia por alto fluxo de oxigênio e com o capacete Elmo. Contudo, nada funcionou. Até Heverson ser intubado, traqueostomizado e, por fim, liberado do hospital.

“Quando fui receber alta, [os profissionais do hospital] queriam fazer um corredor, só que sou muito tímido. Tava muito debilitado, tava com vergonha. Mas hoje eu faria. Porque isso é bom pra eles [profissionais da saúde]. É muito gratificante”.

