Hospital de Campanha da Unimed em Fortaleza é desativado após zerar internações por Covid-19

Com a alta do último paciente com Covid-19 nesse domingo (13), o Hospital de Campanha da Unimed Fortaleza foi desativado e deverá ser desmontado até o fim deste mês. De acordo com o presidente da unidade de saúde, Elias Leite, a estrutura atendeu 1.185 casos desde que foi reativada em fevereiro deste ano.

"É um dia muito esperado por nós. Eu não sei o que vai acontecer daqui para a frente, mas sei que hoje é, sim, um dia para comemorar", celebrou Elias Leite em vídeo publicado nas redes sociais.

A estrutura anexa funcionou por 108 dias neste ano. O número evidencia a gravidade da segunda onda da Covid, pois representa mais que o dobro dos 38 dias que o hospital ficou aberto em 2020. Na primeira onda da pandemia, foram 237 pacientes atendidos.

Em abril deste ano, com o anexo já atendendo novamente, o Hospital da Unimed teve de abrir leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na área de emergência, em dia que foi classificado como o "mais difícil" pelo gestor Elias Leite.

PRESIDENTE COMEMORA ÚLTIMA ALTA:

"Os pacientes da Unimed Fortaleza que necessitam de internação para tratamento de Covid-19 estão sendo atendidos na própria estrutura do Hospital Unimed", informou o hospital em nota.

Indicadores

Nesta segunda-feira (14), a o Hospital Regional da Unimed em Fortaleza tem 254 pacientes internados com Covid-19. Deste, 110 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 79 usam respiradores.

Conforme o presidente da cooperativa de saúde na Capital, Elias Leite, o hospital registrou, entre a última sexta-feira (11) e esta segunda (14), 20 altas, 22 internações e quatro óbitos por Covid-19.