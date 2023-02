Unifor divulga lista de pré-aprovados do programa 'Super Bolsas Filantrópicas'; veja como enviar documentação

A Fundação Edson Queiroz divulgou nessa terça-feira (14) os selecionados da primeira etapa do 'Super Bolsas Filantrópicas'. O programa garante bolsas de 50% a 100% para interessados em estudar na Universidade de Fortaleza (Unifor). Os pré-aprovados devem, agora, ficar atentos aos próximos passos e prazos para garantir suas vagas.

Depois de serem pré-aprovados no programa, os candidatos devem enviar suas documentações comprobatórias para a Unifor, pelo endereço www.unifor.br/cebas. Caso o estudante seja de outra instituição de ensino superior, deve fazer a transferência para a Unifor e submeter a documentação, também, online.

Candidatos com ensino médio completo também precisam enviar documentação comprobatória, além de seguir o processo seletivo habitual da Unifor, a partir da inscrição:

Notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de edições entre 2009 e 2022 (a pontuação precisa ser igual ou superior a 450, sem que nenhuma prova tenha sido zerada);

Notas de vestibulares anteriores da Unifor, de 2017 a 2021;

Realização de redação online.

Os candidatos que optaram por cursos de graduação a distância, por sua vez, devem efetuar a matrícula até esta sexta-feira (17), podendo iniciar as aulas já no dia seguinte. Os que se matricularam a partir de sábado (18) começarão as aulas apenas em abril. Já os candidatos que escolheram cursos de graduação presencial têm até 3 de março para realizar o processo seletivo e até 8 de março para efetuar a matrícula.

Remessa de documentos

Todos os pré-selecionados deverão submeter documentação comprobatória até 28 de fevereiro por meio do link www.unifor.br/cebas. O envio dos arquivos online deve ser feito com antecedência para evitar sobrecarga no sistema.

Os documentos precisam ser enviados em uma única remessa, não sendo possível adicionar novos arquivos. A documentação incompleta pode levar ao indeferimento da inscrição. A lista de documentos exigida está disponível no anexo II do edital.

Links dos processos seletivos

Para candidatos que optaram por graduações a distância (EAD):

Redação online: https://inscricaoead.unifor.br/login/674

Enem: https://inscricaoead.unifor.br/login/672

Notas de processos seletivos anteriores da Unifor: https://inscricaoead.unifor.br/login/673

Transferência: https://inscricaoead.unifor.br/login/1100

Para candidatos que optaram por graduações presenciais:

Redação online: https://inscricao.unifor.br/login/681

Enem: https://inscricao.unifor.br/login/679

Notas de processos seletivos anteriores da Unifor: https://inscricao.unifor.br/login/680

Transferência: https://inscricao.unifor.br/login/5720231

Atendimento presencial

Quem preferir, a Unifor disponibiliza serviço de atendimento presencial, com a equipe do Sucesso do Aluno, no térreo da Reitoria da universidade. O serviço funciona de segunda a sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, de 8h às 12h.

No local, o candidato pode imprimir, digitalizar e fazer o upload da documentação, a inserção de notas do Enem e dos processos seletivos anteriores da Unifor, a realização da prova online e a matrícula no curso para o qual se inscreveu.