CAPTEI: Lenise Queiroz Rocha será uma das agraciadas com o Prêmio RioMar Mulher 2023

Retomado após dois anos, período de pandemia, o Grupo JCPM já tem data marcada para realização da 7ª edição do Prêmio RioMar Mulher: dia 1º de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza.

O evento, para convidados, reconhece personalidades femininas que se destacam e contribuem, significativamente, em suas áreas de atuação para o desenvolvimento do Ceará.

Legenda: João Carlos Paes Mendonça Foto: Assessoria RioMar Fortaleza

O empresário João Carlos Paes Mendonça virá a Fortaleza entregar as homenagens para as dez mulheres agraciadas neste ano nas categorias: Arquitetura e Design; Arte e Cultura; Comunicação; Economia e Negócios; Educação; Justiça e Cidadania; Moda; Saúde; Gestão Pública; e Trabalho Social.

Na categoria Educação, o reconhecimento será para Lenise Queiroz, como referência na atuação à frente da presidência da Fundação Edson Queiroz, mantenedora da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Legenda: Lenise Queiroz Rocha Foto: Ares Soares

Destaque ainda para a médica Dra. Riane Azevedo, que recebe a homenagem por suas contribuições na Saúde. A categoria Gestão Pública será representada por Fernanda Pacobahyba, que assumiu a presidência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), do Ministério da Educação (MEC), junto com Camilo Santana, em Brasília.