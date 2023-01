Unifor prorroga prazo de matrícula zero na pós-graduação Lato Sensu presencial e EAD

A Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, visando facilitar o acesso do estudante a uma formação de excelência, prorrogou o prazo de matrícula zero para a pós-graduação Lato Sensu (presencial e a distância - EAD) até 15 de fevereiro de 2023. Os cursos abrangem as áreas de Tecnologia, Comunicação e Gestão, Arte e Design, Saúde e Direito. A matrícula pode ser feita no portal da Unifor.

Além de um corpo docente composto por professores renomados, a Pós-Graduação da Unifor está alinhada e atualizada com o mercado de trabalho, oferecendo o que há de melhor para a formação do aluno, conforme explica a assessora da Pós-Unifor, professora Adriana de Oliveira.

A docente ressalta o desenvolvimento de soft skills, o estímulo à construção de projetos de impacto na sociedade e a oportunidade que os alunos têm de viver experiências por meio de missões técnicas nacionais e internacionais como alguns dos diferenciais da Pós-Unifor.

Para Adriana, a pós-graduação proporciona um bom relacionamento com o mercado, pois é por meio dela que o aluno constrói networking e tem acesso a estágios supervisionados em grandes instituições que associam a prática ao conteúdo apreendido em sala de aula.

“A continuidade na formação possibilita também elevação salarial e novas posições nos organogramas de empresas”, complementa a assessora. Os cursos oferecidos englobam duas modalidades: Especialização e Master in Business Administration (MBA). Além disso, alguns são disponibilizados em formato presencial ou EAD síncrono.

Matrícula zero contempla também pós-graduação EAD

Quem prefere optar por uma pós-graduação remota também pode aproveitar o benefício da matrícula zero. O prazo é o mesmo dos cursos presenciais, dia 15 de fevereiro.

O formato EAD síncrono permite maior flexibilidade, atendendo a profissionais com horários restritos e até residentes em outras cidades e estados. As aulas acontecem ao vivo, no ambiente virtual, mantendo a interação com os docentes, mas podem ser acessadas posteriormente, de forma assíncrona por determinado período.

Saiba mais sobre os cursos de pós-graduação na modalidade EAD

Confira alguns cursos da Pós-Unifor

Área de Comunicação e Gestão

Gestão Comercial

Gestão Empresarial

Auditoria Interna, Riscos e Compliance

Marketing Digital e Gestão de Mídias Sociais

Controladoria e Finanças

Gestão de Marketing e Branding

Veja todos os cursos da área de Comunicação e Gestão

Área de Direito

Direito Processual Civil

Direito e Processo Penal

Direito e Processo Administrativos

Direito e Processo de Família e Sucessões

Direito, Processo e Planejamento Tributários

Direitos Humanos e Cidadania

Direito e Tecnologia na Proteção de Dados



Veja todos os cursos da área de Direito

Área de Saúde

Medicina do Trabalho

Enfermagem em Terapia Intensiva

Gerontologia

Saúde Mental, Psicopatologias e Políticas Públicas

Psicanálise e suas Extensões

Transtornos Alimentares e Obesidade



Veja todos os cursos da área de Saúde

Área de Tecnologia

Engenharia de Segurança do Trabalho

Paisagismo

Ciência de Dados

Gerenciamento de Projetos

Gerenciamento de Obras Aplicado a Novas Tecnologias

Gestão de Serviços de TI

Veja todos os cursos da área de Tecnologia

