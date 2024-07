Três jovens morrem após colisão entre carro e caminhão na CE-293, no Cariri

Três jovens morreram em um acidente na CE-293, na cidade de Abaiara, no Cariri, após um carro colidir com um caminhão-baú na tarde dessa quinta-feira (18). Quatro pessoas estavam no veículo. O motorista, que sobreviveu ao acidente, está entubado no Hospital Regional do Cariri. As informações foram apuradas pela TV Verdes Mares Cariri.

As vítimas foram identificadas como Samuel Carneiro, advogado; Larissa Lemos, nutricionista; Raysa Mendes, que também era advogada e estava fazendo aniversário nessa quinta-feira. Segundo a apuração, o grupo estava indo para a Expocrato para comemorar a data de nascimento da jovem.

O motorista foi identificado como Diorgennes Kaio Xavier. O homem era namorado de Raysa e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações exatas sobre o estado de saúde dele.

Viagem ao Crato

Os dois casais vinham de Itaporanga, na Paraíba, rumo ao Ceará para aproveitar a Expocrato. O evento é realizado na região e reúne diversos artistas, além de ser considerado o maior evento agropecuário do norte-nordeste.

Ainda conforme as informações concedidas pela TV Verdes Mares Cariri, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da polícia.

Samuel e Larissa são naturais do município de Itaporanga. Já Raysa era natural de Piancó, também na Paraíba. A Prefeitura de Itaporanga publicou nota de pesar lamentando a morte dos três jovens.