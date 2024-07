CNH Popular: Detran-CE inicia atendimento de aprovados em quatro cidades na segunda (22); veja quais

O Detran-CE iniciará os atendimentos aos candidatos aprovados no programa CNH Popular 2023 nos municípios de Sobral, Iguatu, Cascavel e Eusébio a partir de segunda-feira (22).

Para isso, os aprovados devem realizar o agendamento no site do Detran-CE, na aba "acompanhe sua inscrição", disponível na página inicial. O agendamento deve ser feito conforme o dia e horário disponível na autoescola.

Em seguida, o aluno será encaminhado ao Detran-CE para seguir com o processo, com o prazo máximo de 12 meses para finalizá-lo.

Documentação

Os candidatos devem comparecer à autoescola nos respectivos dia e horário agendados, levando RG, CPF e comprovante de endereço.

O Detran-CE alerta que os prazos de cada etapa do programa devem ser rigorosamente respeitados e cumpridos, sob pena de desclassificação do candidato e perda do benefício.

Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Crato, Camocim, Canindé, Russas, Aracati, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Tianguá e Campos Sales também seguem com os agendamentos abertos para atendimentos aos candidatos com inscrições aprovadas no programa em 2023.

As próximas cidades a receberem os atendimentos do programa ainda serão informadas pelo órgão estadual de trânsito.