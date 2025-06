Temperatura pode chegar a 36°C em cidades do Ceará nesta semana, diz Funceme

As temperaturas no Ceará podem chegar à máxima de 36 °C durante esta semana, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme a Funceme, esta primeira semana de junho será marcada por tempo estável no Estado. O sol deve predominar, com nebulosidade variável e temperaturas elevadas, especialmente no Interior. Os 36 °C podem ser registrados nas cidades das regiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas, os termômetros devem variar entre 32 °C e 34 °C.

Já as temperaturas mínimas, mais comuns no início das manhãs, devem ser de 18 °C em áreas serranas, como as regiões da Ibiapaba e do Maciço de Baturité.

Os ventos soprarão predominantemente de leste-sudeste, com rajadas que podem atingir 50 km/h, principalmente no Litoral e em áreas de serra.

Chuvas podem se repetir

Legenda: Apesar da alta nas temperaturas, a tendência é de que o cenário de chuvas se repita nos próximos dias. Foto: DAVI ROCHA/SVM

Mesmo com o encerramento oficial da quadra chuvosa no Ceará, algumas regiões do Estado amanheceram com chuva nesta terça-feira (3). Municípios do litoral, como Fortaleza, registraram precipitações nas primeiras horas do dia. Também houve registros de chuva no Sertão Central, Inhamuns, região Jaguaribana, Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba. Apesar das chuvas,

A tendência é de que o cenário de chuvas se repita nos próximos dias no Estado. A previsão para esta quarta-feira (4) é de céu variando entre parcialmente nublado e poucas nuvens, com alta possibilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém.

Já na quinta-feira (5), a possibilidade de chuvas se desloca para o Interior do Estado. Segundo a Funceme, há alta chance de precipitações isoladas no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, a possibilidade de chuva será baixa.