Junho deve chegar com poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva, no Ceará

O fim de semana que recebe o mês de junho no Ceará deve ser de chuvas espaçadas e tempo estável. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo até este domingo (1º) é de pouca nebulosidade e baixa ocorrência de precipitações.

Neste sábado (31), o litoral cearense, incluindo os litorais Norte, Pecém e de Fortaleza, o Maciço de Baturité e o Sertão Central e Inhamuns devem apresentar chuvas fracas e passageiras entrecortadas entre à tarde e à noite.

Já no domingo (1º), o tempo firme predominará, com céu com poucas nuvens em todas as macrorregiões do Estado. Conforme a Funceme, as chuvas devem ocorrer, principalmente, entre a madrugada e o período da manhã, com possíveis registros de trovoadas nas regiões citadas anteriormente e no litoral de Jaguaribana.

A fundação ainda cita que as chuvas previstas para o fim de semana se devem, principalmente, "ao ingresso de umidade no Estado, que fortalece a atuação do sistema de brisa e os efeitos locais".

Na Capital cearense, a maior concentração de chuvas está no período da manhã, com estabilidade nos demais turnos do dia. A temperatura deve variar entre 21º e 35º, junto de nuvens poucas nuvens de baixa densidade.

Veja os 10 maiores registros de chuva deste sábado (31)