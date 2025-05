Em meio à carência de docentes, Elmano anuncia convocação de mais professores para a Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) deve contar, em breve, com mais 35 professores efetivos para os quadros da instituição. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas, via redes sociais, na manhã desta sexta-feira (30), em meio a discussões sobre a carência docente que chega a quase 140 educadores, nas contas da própria Uece.

Nesta semana, o Diário do Nordeste publicou reportagem mostrando os impactos da carência de profissionais na Universidade. Enquanto eles não chegam, estudantes reclamam de atrasos na disponibilização de disciplinas e outros professores são sobrecarregados para dar conta de mais aulas.

No entanto, ainda há um impasse: embora a Uece alegue que precisa incorporar 138 profissionais ao quadro docente, o Sindicato dos Docentes da Uece (Sinduece) aponta que a carência passa de 400 vagas.

Normalmente, essa vacância pode ocorrer em virtude de exonerações, aposentadorias ou falecimentos. O impasse é acompanhado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) desde janeiro de 2024, por meio de um inquérito civil, e uma audiência pública deve ocorrer no próximo dia 5 de junho.

Nesta sexta, Elmano afirma que assinou o decreto que viabiliza a convocação dos 35 novos docentes. A medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-CE). Ao todo, serão 6 professores assistentes e 29 professores adjuntos.

O Governo salienta que, desde 2023, mais 291 professores foram convocados para “fortalecer o ensino superior no Ceará” após o concurso público realizado no ano anterior, que ofertou 365 vagas.

“Sei que nós temos ainda carência de professores e vamos continuar dialogando, fazendo nosso esforço orçamentário e fiscal para convocar mais porque sabemos que os estudantes e outros professores precisam. Estamos nesse esforço para depois chamar mais”, reconheceu o governador.

“Acreditamos na universidade pública, gratuita e de qualidade. Qualidade é convocação de professor concursado”, finalizou o anúncio.

Plano para suprir as vagas na Uece

No início da semana, a Uece já havia adiantado à reportagem que estava em tramitação a convocação desses 35 docentes, aprovados fora do número de vagas do último concurso de 2022

Para resolver a carência docente, a instituição aponta um plano que prevê as seguintes ações:

Conclusão das convocações do último concurso público;

Realização de um novo concurso público com as vagas remanescentes do último concurso de 2022;

Tramitação do processo de convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas do último concurso de 2022;

Lançamento de novo Edital para professores temporários e substitutos.

Já o Sinduece defende a convocação dos aprovados do cadastro de reserva do último concurso; novo concurso para áreas onde não há mais cadastro disponível; e garantia de autonomia universitária para realização de concursos em casos de vacância.

A associação de aprovados do Cadastro de Reserva do último concurso pondera que as 35 convocações foram obtidas por meio do acordo de greve e são o único grupo inteiramente voltado ao atendimento da carência, mas “ainda assim, insuficiente diante da demanda real”.

